Высшее образование в Чехии: какие особенности поступления в университет для украинцев

Как готовиться к поступлению в чешский университет: документы

Готовиться к поступлению в чешский вуз нужно заранее в зависимости от профиля заведения, рассказала первокурсница из Украины Марьяна. Условия поступления могут отличаться, поэтому их следует проверить на сайте выбранного университета.

"Если выбираете творческие специальности, то заявки на поступление (так называемые "приглашки") нужно подавать до конца ноября, а если это технические университеты – до конца февраля", – рассказала украинка.

У украинской абитуриентки в частном чешском вузе потребовали предоставить все возможные документы:

свидетельство об окончании среднего образования и приложение к нему;

сертификат НМТ;

выписку часов из школы с предметами;

подтверждение проживания в Чехии (виза).

"В университете не примут скорее всего оригиналы ваших документов, нужно их переводить на чешский. Сначала нужно идти в Czech Point и сделать заверенные копии документов. А потом уже идти к судебному переводчику и эти документы переводить на чешский язык. Также иногда в университетах могут принять и документы на английском языке", – поделилась опытом девушка.

Если подача документов в университет начинается до окончания учебного года, следует уточнить в администрации, можно ли донести документы после сдачи вступительных экзаменов. Из своей школы в Украине документ с выпиской часов по предметам нужно просить на бумаге с печатью.

Фото: Студенты на занятиях (gettyimages.com)

Как происходит нострификации документов о среднем образовании

Признание документов об образовании в чешских вузах обычно следует делать до поступления, но в частном заведении, где учится собеседница издания, это разрешается и позже.

"Бывает два вида нострификации: внутренняя и внешняя. Обычно в государственных университетах делается внутренняя нострификации, где сам университет признает ваше образование в другой стране, опирается на ваши оценки и на ваши часы. Вот для чего нам нужен был этот документ с выпиской часов. Но не все чешские университеты имеют даже права проводить такую процедуру", – пояснила украинка.

Самый распространенный вариант – внешняя нострификация. Пакет документов следует отнести в соответствующее учреждение. В Праге это магистрат.

"Там подаются все документы: перевод заверенной копии свидетельства, приложения к свидетельству, выписки из оценок, заверенная копия визы как основы пребывания. В моем случае потребовались еще дополнительные документы. Это заверенная копия договора аренды в Чехии в качестве подтверждения проживания", - отметила девушка.

К моменту подачи документов ей не было 18 лет, поэтому ее мама как законный представитель подписывала документ о предоставлении информации. Эта подпись также нотариально заверялась.

Что нужно знать о поступлении и экзаменах

Заявку на нострификацию рассматривают 60 дней. После этого магистрат определяет, какие предметы нужно сдать, чтобы подтвердить свое обучение в Украине. Какие именно тесты назначат, зависит чаще всего от количества часов обучения.

"Если в Чехии изучают математику условно пятьсот часов, а в Украине четыреста, то, конечно, назначат экзамен по математике. Чаще всего для людей из Украины назначают три экзамена", – рассказала Марьяна.

Экзамены назначаются в разные дни, абитуриенту дают вопросы и время на подготовку. Надо приходить с переводчиком, если абитуриент не знает чешского. Чаще всего экзамены проходят устно.

"В моем университете есть лица, ответственные за нострификацию. Для того, чтобы подать документы в магистрат, я обращалась в отдел по этим вопросам в вузе", – поделилась она.

Если не сдать экзамены, то нужно будет проходить процедуру заново, потому что без этого университет может не допустить к поступлению. Согласно изменениям в закон Lex Ukrajina 6, нострификация станет платной для людей, находящихся в Чехии более 12 месяцев.

Следует учесть, что заверения копий производятся быстро в Czech Point, а перевод может занять и до недели. Это может быть связано с загруженностью переводчиков. В университет можно сперва отправить отсканированные документы, а затем принести заверенные переводы.

Фото: Студенты на лекциях (gettyimages.com)

Чем чешские университеты отличаются от украинских

В университете, где учится Марьяна, студенты изучают как обязательные предметы, так и дополнительные, которые можно взять по другим специальностям. И расписание, и преподавателей, и предмет, и порядок пар студент выбирает сам по специальной онлайн-системе в университете.

"Это нужно делать заранее, нужно регистрироваться на эти занятия. На каждой паре разные одноклассники. Также на один предмет может быть несколько преподавателей, можно выбрать. Нет разделения на группы, как в Украине", – рассказала украинка.

Она изучает журналистику на английском языке. При поступлении она проходила собеседование на английском.

"Я знаю, что студенты сдавали TOEFL, IELTS, у таких уровень английского подтвержден. Но некоторые готовились к этому экзамену за два-три месяца и кое-что уже забыли после летнего перерыва".

Она советует относиться к иностранному языку обучения как к тому, что не является родным, и принять то, что не удастся понять все, что сказано на лекции.

"Из опыта близких и знакомых из других университетов могу сказать, что это приобретаемые со временем навыки, мозг привыкает к языку и уже легче намного и писать, и читать, и говорить", – отметила украинская студентка.