Вища освіта більше не гарантує кар'єри: як Visual 360 виводить українців у нову 3D-індустрію

Ще десять років тому більшість українців після університету влаштовувались не за спеціальністю. За даними Держстату, понад 65% випускників в Україні не працюють у сфері, якій присвятили 4-5 років навчання.

Сьогодні ця тенденція тільки посилилась: диплом більше не є гарантією кар’єри, а роботодавці все частіше дивляться не на назву вишу, а на практичні навички та портфоліо. Причина проста: ринок швидко змінюється, компаніям потрібні не дипломи, а практичні навички.

Стерлися й вікові рамки. Якщо раніше вважалося, що нову професію можна здобути тільки в 18-22 роки, то сьогодні перекваліфікація можлива у будь-якому віці. Особливо це стосується digital-сфер, зокрема 3D-візуалізації та моделювання.

Ця професія стала "входом" у сучасну економіку: вона однаково актуальна для архітектури, реклами, ігор, анімації та брендингу. Якщо подивитися на цифри, то:

Глобальний ринок анімації у 2023 році оцінювався у 371 млрд доларів і за прогнозами зросте до 580 млрд доларів. до 2032 року;

Сегмент 3D-анімації окремо становив 22,99 млрд доларів у 2024 році і досягне 70 млрд доларів до 2034 року;

Ринок 3D-моделювання для реклами, кіно та промо оцінений у 3,1 млрд дол. у 2023 році, з прогнозом росту до 8,44 млрд доларів до 2030 року.

Це означає, що 3D-анімація стає ключовим елементом у сучасній рекламі, кіно, промо, брендингу, попит на фахівців швидко зростає, а загалом ринок відкриває реальні можливості для апгрейду життя.

Чому 3D сьогодні - це глобальна мова

3D вже давно вийшло за межі "технічної навички". Це інструмент, що формує цілі індустрії. Якщо подивитися на кейс реклами Coca-Cola, то можна побачити, що у своїх AR-кампаніях компанія використала 3D-анімацію для взаємодії зі споживачами: від віртуальної ялинки до "живих" персонажів на банках.

Результат: зростання продажів на 18% і збільшення залучення в соцмережах на 25%.

У кейсі Netflix серіали Love, Death & Robots і Arcane стали культурними феноменами завдяки унікальній 3D-анімації. Blur Studio створила приголомшливі CG-світи для Love, Death & Robots, а Arcane від Fortiche та Riot Games принесла Netflix мільйони нових підписників.

3D-анімація перетворює розважальний контент на стратегічний фактор глобального росту.

Visual 360: від маленької студії до лідера в ніші

Школу Visual 360 понад 12 років тому заснували троє однодумців - Олексій Коріновський, Артем Козлов і Віктор Рогов. Вони розпочинали як студія комерційних проєктів, а коли відчули кадровий голод, почали навчати людей самостійно. Так народилася школа, яка згодом перетворилася на найбільший український EdTech-проєкт у сфері 3D.

Компанія працює з різними проєктами - від архітектурної візуалізації до комерційного 3D-моделювання для брендів, ігор тощо. Засновники в усій своїй діяльності використовують виключно власний практичний досвід у сфері і це робить продукт абсолютно унікальним.

Філософія школи полягає у тому, що нова професія доступна кожному, незалежно від стартових умов та бекграунду. Олексій, Артем та Віктор створили абсолютно унікальний навчальний продукт, поєднавши досвід кожного.

Віктор Рогов із командою створював моделі для легендарної гри GTA, а також безліч архітектурних візуалізацій. Артем Козлов розробив методику ImmersionED - інноваційний підхід до навчання, що поєднує імерсивне середовище, гейміфікацію, AI-адаптивність і проєктний підхід. Олексій Коріновський відповідає за розвиток компанії в Україні та світі.

Сьогодні Visual 360 - це:

понад 13 500 випускників у різних країнах світу;

офіційне партнерство з Autodesk;

відсоток працевлаштованих учнів після навчання 96%;

100 штатних та 200 працівників на remote;

чисельність країн, де компанія веде діяльність - 16;

завершених проєктів 40 580;

кількість дизайнерів, які залучені - 570.

Більше ніж навчання?

Visual 360 - це середовище для перезапуску, де кожен отримує шанс побудувати нову професійну ідентичність. Тут 3D перестає бути засобом для вузького кола і стає мовою майбутнього - мовою реклами, кіно, брендингу, архітектури та анімації.

Школа не тільки навчає 3D професіям, а й дає усі можливості та інструменти для того, щоб кожен успішний учень під кінець навчання був готовий приймати усі виклики індустрії як в Україні, так і закордоном, навіть без знання мови.

Навчальну програму розроблено таким чином, що кожен успішний учень, попри попередній бекграунд, отримує свій перший проєкт. Для цього важливо щоб було готове портфоліо, яке робиться у співпраці з ментором, який перевіряє та скеровує, а також виконувати комплекс дій на марафоні "Результат", який допоміг 96% наших учнів отримати роботу та заробити.

Як кажуть засновники школи: "Майбутнє не приходить саме по собі. Його створюють ті, хто має сміливість почати та енергію, щоб продовжувати. І Visual 360 - саме та точка початку".