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Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии. Как это повлияет на розничную торговлю

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 12:38
Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии. Как это повлияет на розничную торговлю Фото: Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Международные платежные системы Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине. С 26 ноября ставка составит 1,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

"НБУ положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине. Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием с одной стороны и развития платежной инфраструктуры, с другой", - подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его мнению, "это также повлияет на снижение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что в частности будет способствовать снижению издержек бизнеса".

Напомним, в мае 2021 года НБУ подписал Меморандум с международными платежными системами Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж, которые банки платят друг другу при расчетах клиентов в торговых сетях.

Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж:

через две недели после получения разрешения АМКУ - до уровня не более 1,20%;

  • с 1 июля 2022 года - до уровня не более 1,00%;
  • с 1 июля 2023 года - до уровня не более 0,9%.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца, в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.

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