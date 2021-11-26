Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии. Как это повлияет на розничную торговлю

Международные платежные системы Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине. С 26 ноября ставка составит 1,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

"НБУ положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине. Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием с одной стороны и развития платежной инфраструктуры, с другой", - подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его мнению, "это также повлияет на снижение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что в частности будет способствовать снижению издержек бизнеса".

Напомним, в мае 2021 года НБУ подписал Меморандум с международными платежными системами Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж, которые банки платят друг другу при расчетах клиентов в торговых сетях.

Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж:

через две недели после получения разрешения АМКУ - до уровня не более 1,20%;

с 1 июля 2022 года - до уровня не более 1,00%;

с 1 июля 2023 года - до уровня не более 0,9%.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца, в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.