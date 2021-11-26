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Visa та Mastercard знизили міжбанківські комісії. Як це вплине на роздрібну торгівлю

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 12:38
Visa та Mastercard знизили міжбанківські комісії. Як це вплине на роздрібну торгівлю Фото: Visa та Mastercard знизили міжбанківські комісії (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні. З 26 листопада ставка становитиме 1,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-служба Національного банку України (НБУ).

"НБУ позитивно оцінює продовження поступового зниження ставок для внутрішньодержавних операцій в Україні. Ми вважаємо, що подальша реалізація меморандуму дасть змогу збалансовано розвивати безготівкові розрахунки з урахуванням рівня охоплення громадян банківським обслуговуванням з одного боку і розвитку платіжної інфраструктури з іншого", - підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

На його думку, "це також вплине на зменшення банками-еквайрами тарифів для торговців, що зокрема сприятиме зниженню витрат бізнесу".

Нагадаємо, в травні 2021 року НБУ підписав Меморандум з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard. Документ передбачає поступове зниження комісії інтерчейндж, які банки сплачують один одному при розрахунках клієнтів у торгових мережах.

Меморандум передбачає, що платіжні системи-підписанти повинні знизити граничні розміри ставок комісії інтерчейндж:

через два тижні після отримання дозволу АМКУ – до рівня не більше 1,20%;

  • із 1 липня 2022 року - до рівня не більше 1,00%;
  • із 1 липня 2023 року - до рівня не більше 0,9%.

Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.

Комісія інтерчейндж установлюється платіжною системою. Цю комісію сплачує банк, який обслуговує pos-термінал торговця, на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.

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