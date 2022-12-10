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"Вісь зла сформована": у Зеленського попередили світ про загрозу співпраці РФ та Ірану

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Військова співпраця Росії та Ірану вже не лише стосується питання війни в Україні. Це вже стосується глобальної безпеки, тож світ має реагувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?" - написав Подоляк.

Військова співпраця Росії та Ірану

Зазначимо, нещодавно в Білому домі висловили занепокоєння та спрогнозували, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері перетворилась на "повноцінне оборонне партнерство", яке зросте найближчими місяцями.

За даними американського Інституту вивчення війни ISW, Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю. Йдеться про передачу росіянами ППО та літаків.

Зокрема, раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Додамо, що українське МЗС раніше вже попереджало Іран про наслідки, які торкнуться Тегерану в разі ухвалення такого рішення щодо допомоги Росії.

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