Виручка "ДТЕК Енерго" за перше півріччя 2023 року знизилася на 6,5%

Зазначається, що це сталося, перш за все, за рахунок зниження обсягів продажу електроенергії на 20%, що було викликано масованими атаками ворога на енергетичні підприємства компанії та скороченням попиту, а частка продажів на внутрішньому ринку зросла до 99% проти 86% у першому півріччі 2022 року. року через скорочення експорту.



Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії в першому півріччі 2023 року склав 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період минулого року, що пов'язано як із деяким збільшенням валового прибутку - до 9,66 млрд грн з 7,94 млрд грн, так і з економією коштів від викупу єврооблігацій у попередні періоди, а також відсутністю витрат від курсових різниць з міжнародних зобов'язань перед інвесторами, які в січні-червні-2022 склали 3,34 млрд грн.

В результаті податок на прибуток у першому півріччі цього року зріс до 2,05 млрд грн проти 0,05 млрд грн у першому півріччі минулого.

Вільні кошти компанії на кінець червня цього року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року та 2,763 млрд грн на середину 2022 року.

"Згідно з умовами боргової документації, компанія зобов'язана щороку спрямовувати кошти на обслуговування євробондів. Виконання цих зобов'язань дозволяє зменшувати боргове навантаження на компанію та отримувати можливість збільшувати ліміти на відповідну інвестиційну діяльність у наступні роки. Це додатковий ресурс для відновлення пошкодженого/зруйнованого ворогом обладнання, ремонтної кампанії на ТЕС, інвестицій у вітчизняний вуглевидобуток", - зазначили у компанії.

Попри війну капітальні інвестиції "ДТЕК Енерго" у ТЕС та шахти у першому півріччі цього року зросли у 2,4 рази - до 4,04 млрд грн. Зазначається, основну частину ресурсів на покриття капітальних витрат вдалося спрямувати за рахунок одержаного у зазначений період прибутку.

За даними "ДТЕК Енерго", завдяки вкладенням у капітальні та поточні ремонти, у січні-червні цього року вдалося відремонтувати 7 енергоблоків ТЕС (13 – станом на 7 вересня), що дозволило підтримати стійкість української енергосистеми та готувати її до майбутнього опалювального сезону. Загалом за підсумками цього року планується відремонтувати 27 енергоблоків, зазначили в компанії.

У "ДТЕК Енерго" також зазначили, що завдяки інвестиціям у вуглевидобуток, у січні-червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 14 нових вугільних лав, а до кінця року їхню кількість заплановано збільшити до 27, що дозволяє підтримувати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

Компанія нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" було атаковано Росією понад 40 разів, в результаті троє енергетиків загинули, а 32 були поранені.

Нагадаємо, раніше "ДТЕК Енерго" повідомляло, що у 2023 році в планові ремонти ТЕС та підготовку лав планує інвестувати понад 11 млрд грн: інвестиції у вуглевидобуток намічено було збільшити вдвічі – до понад 7 млрд грн, а вкладення у ремонтну кампанію – на 60% , до більш як 3,5 млрд грн.