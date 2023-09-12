Выручка "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2023 снизилась на 6,5%

Отмечается, что это произошло, прежде всего, за счет снижения объемов продажи электроэнергии на 20%, что было вызвано массированными атаками врага на энергетические предприятия компании и сокращением спроса, а доля продаж на внутреннем рынке выросла до 99% против 86% в первом полугодии 2022 года из-за сокращения экспорта.



Согласно отчету, чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 года составила 6,23 млрд грн против чистого убытка 1,41 млрд грн за аналогичный период прошлого года, что связано как с некоторым увеличением валовой прибыли - до 9,66 млрд грн с 7,94 млрд грн, так и с экономией средств от выкупа еврооблигаций в предыдущие периоды, а также отсутствием затрат от курсовых разниц по международным обязательствам перед инвесторами, в январе-июне-2022 составивших 3,34 млрд грн.

В результате налог на прибыль в первом полугодии этого года вырос до 2,05 млрд грн против 0,05 млрд грн в первом полугодии прошлого.

Свободные денежные средства компании на конец июня этого года составляли 2,83 млрд грн по сравнению с 2,01 млрд грн на начало года и 2,763 млрд грн на середину 2022 года.

"Согласно условиям долговой документации, компания обязана ежегодно направлять средства на обслуживание евробондов. Выполнение данных обязательств позволяет уменьшать долговую нагрузку на компанию и получать возможность увеличивать лимиты на соответствующую инвестиционную деятельность в последующие годы. Это дополнительный ресурс для восстановления поврежденного/разрушенного врагом оборудования, ремонтной кампании на ТЭС, инвестиций в отечественную угледобычу", - отметили в компании.

Несмотря на войну капитальные инвестиции "ДТЭК Энерго" в ТЭС и шахты в первом полугодии этого года выросли в 2,4 раза - до 4,04 млрд грн. Отмечается, основную часть ресурсов на покрытие капитальных затрат удалось направить за счет полученной в указанный период прибыли.

По данным "ДТЭК Энерго", благодаря вложениям в капитальные и текущие ремонты, в январе-июне этого года удалось отремонтировать 7 энергоблоков ТЭС (13 - по состоянию на 7 сентября), что позволило поддержать устойчивость украинской энергосистемы и готовить ее к предстоящему отопительному сезону. Всего же по итогам этого года планируется отремонтировать 27 энергоблоков, указали в компании.

В "ДТЭК Энерго" также отметили, что благодаря инвестициям в угледобычу, в январе-июне этого года шахтерам удалось ввести в работу 14 новых угольных лав, а до конца года их число запланировано увеличить до 27, что позволяет поддерживать необходимые для устойчивой работы украинских ТЭС темпы добычи угля.

Компания напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы Россией более 40 раз, в результате трое энергетиков погибли, а 32 были ранены.

Напомним, ранее "ДТЭК Энерго" сообщало, что в 2023 году в плановые ремонты ТЭС и подготовку лав планирует инвестировать более 11 млрд грн: инвестиции в угледобычу намечено было увеличить вдвое – до более 7 млрд грн, а вложения в ремонтную кампанию - на 60%, до более чем 3,5 млрд грн.