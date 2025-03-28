Віртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалют

Ринок віртуальних активів в Україні пропонують розділити між двома регуляторами: НКЦПФР та Національним банком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НКЦПФР.
НКЦПФР представила свій проєкт Моделі регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів України під час засідання Ради з фінансової стабільності. Це відбулося на виконання Меморандуму між Україною та МВФ.
Зокрема, пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:
Нагадаємо, згідно із законом України "Про віртуальні активи" прийнятим у лютому 2022 року, НКЦПФР отримала повноваження контролювати та регулювати ринок віртуальних активів.
Однак у Меморандумі з МВФ за грудень 2024 року з'явився пункт, за яким Україна оновить законодавство щодо регулювання криптовалют. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)підготують відповідні зміни за технічної допомоги МВФ не до кінця грудня 2024 року, а до кінця лютого 2025 року.
Документ також встановить, який з цих органів стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні. Процес визначення регулятора відбуватиметься в консультаціях з Радою з фінансової стабільності та МВФ.