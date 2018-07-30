Виртуальная реальность помогает бороться с фобиями

Сегодня не сложно найти места, где технология виртуальной реальности (VR) доступна широкой публике. В больших городах, кажется, очень популярная бизнес-идея, которая предлагает попробовать VR на собственном опыте. Их часто навещают друзья, влюбленные парочки, а иногда их снимают для корпоративов и вечеринок. Такие заведения, однако, подходят только для развлечений и базового ознакомления с виртуальной реальностью, поскольку часового ознакомления, конечно, недостаточно для раскрытия полного потенциала этой технологии. С другой стороны, это хороший способ ознакомиться с продуктом, который может изменить будущее нашего общества.

Некоторые из крупнейших и влиятельных компаний в мире изучают возможности включения VR в свой бизнес. Facebook уже давно развивает эту технологию, и недавно начал тестировать ее использование в рекламе. Microsoft пытается включить VR в систему здравоохранения. И, конечно же индустрия развлечений является одной из наиболее заинтересованных в этой технологии. Например, крупнейший онлайн-покер-рум PokerStars предлагает своим пользователям опыт VR, который может одновременно вместить двух игроков. Можно с уверенностью сказать, что с момента выпуска первых прототипов Oculus VR и Samsung Gear VR, начался новый век виртуальной реальности. Начальные глобальные доходы от Virtual Realality в игровой индустрии достигли 4,3 миллиарда долларов.

И, совсем недавно, было найдено еще одно применение виртуальной реальности. Оказалось, что VR может действовать как домашний терапевт, помогая людям преодолеть свой страх высоты без профессионального вмешательства.

Полдюжины сессий виртуальной реальности в течение двух недель значительно снизили страх высоты более двух третей людей, принимавших участие в эксперименте, сообщила команда Оксфордском университете.

Команда проверила 100 добровольцев, 49 из них прошли шесть сессий в виртуальной реальности в течение двух недель. К остальным участникам не было применено никакое лечение. В среднем волонтеры жили со страхом высоты более 30 лет.

Через шесть недель те, кто не получал лечения, остались с тем же уровнем страха, что и был до этого, что измерялось стандартной анкетой. Но 34 из 49 добровольцев, которые приняли участие в сессиях виртуальной реальности, обнаружили, что они больше не боятся высоты.

Результаты были подтверждены и в реальных ситуациях. Согласно исследованию, в среднем страх высоты снизился на две трети. Три четверти людей продемонстрировали уменьшение страха крайней мере вдвое. Позже, участники даже обнаружили, что могут посещать места, которые раньше не могли даже представить, например, подняться на крутой склон горы, пройтись канатным мостом, или даже просто воспользоваться эскалатором в торговом центре.

Программное обеспечение может быть достаточно разносторонним, предлагая сценарии прогулок по виртуальному канатном городу, чтобы спасти кота от опасности. Эксперты сообщили, что такой опыт предполагает сильное погружение людей в чувство высоты, а затем побуждает их бросить вызов нежеланию участвовать в деятельности, связанной с высотами. При этом виртуальный терапевт разговаривает с пациентами, используя методы когнитивной терапии, направленные на изменение того, как они воспринимают такой опыт.

Ученые также уверены, что VR имеет чрезвычайный потенциал, чтобы помочь людям преодолеть проблемы с психическим здоровьем, поскольку эта технология попадает в самое сердце успешного лечения: помочь людям чувствовать себя лучше в повседневной жизни.

В VR люди могут неоднократно входить в симуляцию повседневных ситуаций, которые их беспокоят, и руководствоваться лучшими способами мышления, ощущения и поведения.

К тому же, не все имеют доступ к профессиональной помощи, и не каждый может решиться на визит к терапевту. Программа виртуальной реальности с высококачественным оборудованием может помочь многим людям справиться с их страхами и чувствовать себя более комфортно.