Віртуальна реальність допомагає боротися з фобіями

Сьогодні не складно знайти місця, де технологія віртуальної реальності (VR) доступна широкій публіці. У великих містах, здається, дуже популярна бізнес-ідея, яка пропонує спробувати VR на власному досвіді. Їх часто відвідують друзі, закохані парочки, а інколи їх винаймають для корпоративів та вечірок. Такі заклади, однак, підходять лише для розваг та базового ознайомлення з віртуальною реальністю, оскільки годинного ознайомлення, звичайно, недостатньо для розкриття повного потенціалу цієї технології. З іншого боку, це хороший спосіб ознайомитись із продуктом, який може змінити майбутнє нашого суспільства.

Деякі з найбільших та найвпливовіших компаній у світі вивчають можливості включення VR у свій бізнес. Facebook вже давно розвиває цю технологію, і нещодавно почав тестувати її використання в рекламі. Microsoft намагається включити VR в систему охорони здоров'я. І, звичайно ж індустрія розваг є однією з найбільш зацікавлених у цій технології. Наприклад, найбільший онлайн-покер-рум PokerStars пропонує своїм користувачам досвід VR, який може одночасно вмістити двох гравців. Можна з впевненістю сказати що з часу випуску перших прототипів Oculus VR та Samsung Gear VR, почався новий вік віртуальної реальності. Початкові глобальні доходи від Virtual Realality в ігровій індустрії досягли 4,3 мільярда доларів.

І, зовсім недавно, було знайдене ще одне застосування віртуальної реальності. Виявилося, що VR може діяти як домашній терапевт, допомагаючи людям подолати свій страх висоти без професійного втручання.

Півдюжини сесій віртуальної реальності протягом двох тижнів значно знизили страх висоти більше двох третин людей, приймали участь в експерименті, повідомила команда Оксфордському університеті.

Команда перевірила 100 добровольців, 49 з них пройшли шість сесій у віртуальній реальності протягом двох тижнів. До решти учасників не було застосоване ніяке лікування. В середньому, волонтери жили зі страхом висоти понад 30 років.

Через шість тижнів ті, хто не отримував лікування, залишилися з тим самим рівнем страху, що й був до цього, що вимірялося стандартною анкетою. Але 34 з 49 добровольців, які прийняли участь у сесіях віртуальної реальності, виявили, що вони більше не бояться висот.

Результати були підтверджені і в реальних ситуаціях. Згідно з дослідженням, у середньому страх висоти знизився на дві третини. Три чверті людей продемонстрували зменшення страху принаймні вдвічі. Пізніше, учасники навіть виявили, що можуть відвідувати місця, які раніше не могли навіть уявити, наприклад, піднятися на крутий схил гори, пройтися канатним мостом, або навіть просто скористатися ескалатором в торговельному центрі.

Програмне забезпечення може бути досить різностороннім, пропонуючи сценарії прогулянок по віртуальному канатному місту, аби врятувати кота від небезпеки. Експерти повідомили, що такий досвід передбачає сильне занурення людей у відчуття висоти, а потім спонукає їх кинути виклик небажанню брати участь в діяльності, пов’язаній з висотами. При цьому віртуальний терапевт розмовляє з пацієнтами, використовуючи методи когнітивної терапії, спрямовані на зміну того, як вони сприймають такий досвід.

Науковці також впевнені, що VR має надзвичайний потенціал, щоб допомогти людям подолати проблеми з психічним здоров'ям, оскільки ця технологія потрапляє в саме серце успішного лікування: допомогти людям відчувати себе краще у повсякденному житті.

У VR люди можуть неодноразово входити в симуляцію повсякденних ситуацій, які їх турбують, і керуватись найкращими способами мислення, відчуття та поведінки.

До того ж, не всі мають доступ до професійної допомоги, і не кожен може зважитися на візит до терапевта. Програма віртуальної реальності з високоякісним обладнанням може допомогти багатьом людям справитися з їхніми страхами та почуватися більш комфортно.