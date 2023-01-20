UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виробництво зросло, але дефіцит зберігається: яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні зросло виробництво електроенергії, проте зберігається дефіцит. Тому до областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Споживання енергії сьогодні прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас енергетики закінчили ремонт одного з блоків ТЕЦ, яка була пошкоджена. Також зросло виробництво на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ.

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання", - йдеться у повідомленні.

До всіх областей сьогодні довели ліміти споживання. Якщо вони будуть перевищені, є загроза аварійних відключень світла.

Також зазначається, що вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Її оперативно вдалося повернути в роботу.

Нагадаємо, Дніпропетровська область сьогодні повернулася до планових відключень світла та стабільних графіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світлаЕлектроенергія