За виробництво та продаж деяких БАДів пропонують жорстко штрафувати: подробиці

В Україні пропонують посилити контроль за виробництвом та обігом харчових доповнювачів - біологічно активних добавок або ж так званих БАДів. Про це йдеться у законопроекті №11389.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект і що про нього відомо.
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За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, проект закону №11389:
"Останні декілька років спільно з Міністерством охорони здоров'я працювали над законом, який би врегулював обіг біологічно активних добавок. Призначення БАДів є допоміжним, тому їхнє регулювання має відрізнятися від обігу ліків", - пояснив нардеп від фракції "Слуга Народу" за результатами засідання комітету.
Він зауважив, що нині на ринку фіксуються десятки випадків, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД, що вводить в оману споживача та несе ризики для здоров'я.
Виходячи з цього, законопроект має на меті:
"Їхній перелік та максимально допустимі дози затвердить МОЗ", - уточнив Радуцький.
Крім того, законопроект посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, які не відповідають вимогам законодавства.
"Встановлюється процедура введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному сайті Держпродспоживслужби", - підсумував очільник комітету.
Ще раніше провідний генетик і біогеронтолог Олександр Коляда в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що маркетологи в Україні найчастіше спекулюють на БАДах, називаючи їх засобами "для покращення здоров'я". Проте насправді біодобавки не такі корисні, як здається на перший погляд.
Він пояснював, що БАДи можна умовно поділити на шкідливі, корисні та просто безглузді. При цьому серед негативних моментів він згадував "певне когнітивне спотворення".
"Є ось людина, яка погано спить, зловживає алкоголем, але приймає добавку, що обіцяє продовжити життя. Але це так не працює. І внесок цих поганих і хороших факторів нерівноцінний", - констатував учений.
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11389 пропонує внести низку змін до чинних законодавчих актів.
Це матиме вплив на громадське здоров'я - шляхом запобігання шкідливого впливу незареєстрованих лікарських засобів, які реалізуються під видом дієтичних добавок (харчових доповнювачів).
Крім того, пропоновані законом зміни матимуть вплив на ринкове середовище:
Згідно з документом, харчовий доповнювач визначається як харчовий продукт, який:
При цьому центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я - МОЗ України - має стежити за:
Крім того, згідно із запропонованими змінами до закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", встановлюється відповідальність юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ФОПів):
Порушення оператором ринку, що здійснює виробництво харчових доповнювачів, вимог, установлених законодавством, щодо надання інформації для споживачів щодо харчових доповнювачів, тягне за собою накладення штрафу:
Пропонування до реалізації або реалізація (продаж) харчових доповнювачів, маркування яких не відповідає законодавству, що встановлено під час візуального огляду, тягне за собою накладення штрафу:
Порушення вимог щодо надсилання повідомлення про намір введення в обіг харчових доповнювачів (передбачених пунктом 5-1 частини другої статті 20 закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"), тягне за собою накладення штрафу:
Невиконання обов'язку щодо відкликання або вилучення з обігу харчових доповнювачів, які не відповідають вимогам законодавства, тягне за собою накладення штрафу:
Порушення оператором ринку, що здійснює виробництво харчових доповнювачів, вимог, установлених законодавством, щодо вмісту та/або кількості інгредієнтів та/або речовин у харчових доповнювачах, тягне за собою накладення штрафу:
Виробництво харчових доповнювачів, які містять речовини та/або інгредієнти відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування в харчових доповнювачах, тягне за собою накладення штрафу:
Пропонування до реалізації або реалізація (продаж) харчових доповнювачів, які містять речовини та/або інгредієнти відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування в харчових доповнювачах, тягне за собою накладення штрафу:
Проект закону №11389 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів було зареєстровано у Верховній Раді 1 липня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під керівництвом Михайла Радуцького.
Проект закону №11389 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
19 липня комітет ВРУ рекомендував народним депутатам підтримати законопроект у першому читанні та за основу.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11389, офіційний сайт "Слуга Народу", "Судово-юридична газета".
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