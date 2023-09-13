Виробництво ракет у Росії перевищило довоєнний рівень, - NYT

За оцінками американських чиновників, внаслідок санкцій Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку війни у лютому 2022 року як мінімум на шість місяців. Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво в Москві знову почало набирати обертів, кажуть анонімні джерела видання.

The New York Times пише, що Росія обійшла американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та військове відомство для управління незаконними мережами людей, які контрабандою переправляють ключові компоненти, експортуючи їх до інших країн, з яких їх легше доставити до Росії.

Менш як рік початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, направивши їх через такі країни, як Вірменія і Туреччина. Регулятори США та Європи намагалися працювати разом, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але щосили намагалися зупинити цей потік, що проходить через країни, пов'язані з Москвою.

Відновлення військового виробництва в Росії викликає особливу тривогу, оскільки Москва використала артилерію для обстрілів українських солдатів на передовій, а свої ракети - для атак на електромережі та іншу критично важливу інфраструктуру, а також для терору мирного населення у містах. Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України.

Військове виробництво

До війни, як сказав один високопосадовець західного міністерства оборони, Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз виробляють 200.

Західні офіційні особи також вважають, що Росія перебуває на шляху до виробництва 2 млн артилерійських снарядів на рік - удвічі більше, ніж передбачали західні розвідувальні служби.

Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа. За оцінками Кусті Салма, високопосадовця міністерства оборони Естонії, нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевищує виробництво на Заході.

Витрати на виробництво в Росії також набагато нижчі, ніж на Заході, частково тому, що Москва жертвує безпекою та якістю у своїх зусиллях щодо створення дешевшої зброї, сказав Салм. Наприклад, виробництво 155-міліметрового артилерійського снаряда обходиться західній країні в 5000-6000 доларів, тоді як виробництво порівняльного 152-міліметрового артилерійського снаряда коштує Росії приблизно 600 доларів, сказав він.

Проте Росія стикається з деякими проблемами. Вона не має величезних запасів ракет, хоча деякі їхні види (наприклад, крилата ракета повітряного базування Х-55) зараз є на складі більше, ніж на початку війни, за словами людей, поінформованих про доповіді розвідки.

"У деяких областях їм вдалося значно наростити виробництво", - сказав Дмитро Альперович, експерт із міжнародної безпеки та голова Silverado Policy Accelerator, вашингтонського аналітичного центру.

Обхід санкцій

У випадках, коли Росії потрібні мільйони одного конкретного компонента, експортний контроль може зупинити виробництво. Але чіпи, необхідні для виготовлення кількох сотень крилатих ракет, помістяться у кілька рюкзаків, що робить обхід санкцій відносно простим, сказав Альперович.

Американські чиновники заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду Росією деталей, необхідних для виробництва ракет, і що було б нереалістично думати, що Москва не відреагує на американські обмеження. За даними Міністерства торгівлі, один із способів адаптації Росії - це постачання компонентів у треті країни, а потім їхнє перенаправлення назад до Росії

Нині США та Євросоюз мають спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев'ять із 38, в основному мікроелектроніка, що використовується в ракетах і дронах, є найбільш пріоритетними для блокування.

Американські та європейські чиновники працюють з банками над розробкою системи оповіщення, яка б попереджала уряди про можливі порушення санкцій. На даний момент американські банки повідомили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Міністерству торгівлі вдалося використати третину цих звітів щодо підозрілої діяльності у своїх розслідуваннях.