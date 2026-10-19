Атака РФ пошкодила виробництво Harvest clothing
Український бренд одягу та аксесуарів Harvest clothing повідомив про наслідки російської атаки, через яку постраждало його виробництво. Усі працівники живі та неушкоджені. Команда продовжує відновлюватися та обіцяє відправити всі замовлення у звичні терміни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення бренду Harvest clothing на своїй сторінці у Facebook.
Виробництво Harvest clothing постраждало через атаки РФ
У компанії наголосили, що під час атаки працівники дотримувалися правил безпеки та перебували в безпечних місцях. Також закликали інші підприємства й українців не нехтувати загрозою та прямувати в укриття під час обстрілів.
З міркувань безпеки бренд не публікуватиме фото й відео з місця атаки та не розголошуватиме точну інформацію про місце й час влучання.
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Попри наслідки атаки, компанія продовжує працювати та відновлювати виробництво. Усі замовлення обіцяють відправити, а доставки - здійснювати у звичні терміни.
У Harvest clothing також закликали підтримувати український бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, та донатити на ЗСУ.
Атака РФ на Україну
Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня Росія вдарила по Україні ракетами, зокрема балістичними, та сотнями дронів. ППО збила або подавила багато цілей, однак є влучання.
РФ масовано атакувала енергетику, внаслідок чого деякі області частково залишились без електропостачання. Місцями немає також і води.