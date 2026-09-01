Виробники заявляють про порушення під час тендерів на дрони: чому вимагають скасувати закупівлі

Головне: Заява до НАБУ. Компанія "Генерал Черешня" готує звернення до Національного антикорупційного бюро з проханням зареєструвати кримінальне провадження та перевірити дії посадових осіб АОЗ і Міноборони під час оголошення тендерів на дрони на оптоволокні.

Компанія "Генерал Черешня" готує звернення до Національного антикорупційного бюро з проханням зареєструвати кримінальне провадження та перевірити дії посадових осіб АОЗ і Міноборони під час оголошення тендерів на дрони на оптоволокні. Строки подання. На підготовку пропозицій відведено чотири робочих дні замість мінімум шести, передбачених статтею 25 Закону "Про оборонні закупівлі".

На підготовку пропозицій відведено чотири робочих дні замість мінімум шести, передбачених статтею 25 Закону "Про оборонні закупівлі". Спосіб закупівлі. АОЗ ДОТ 20 серпня розіслала виробникам запит на комерційні пропозиції по 52 лотах техніки поза системою Prozorro – електронною поштою, без оприлюднення оголошення й електронного аукціону.

АОЗ ДОТ 20 серпня розіслала виробникам запит на комерційні пропозиції по 52 лотах техніки поза системою Prozorro – електронною поштою, без оприлюднення оголошення й електронного аукціону. Ознаки можливого підлаштування умов. Частину ключових ТТХ (висоту польоту, крейсерську швидкість, злітну масу) не визначено, а кваліфікаційні критерії учасників, за словами джерела, відсутні.

Компанія "Генерал Черешня" звернулася до НАБУ

Компанія "Генерал Черешня" повідомила, що готує заяву про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ через, як вона вважає, незаконне та непрозоре проведення Агенцією оборонних закупівель тендеру на дрони на оптоволокні.

У компанії заявили, що звернулися до Національного антикорупційного бюро з проханням зареєструвати кримінальне провадження та перевірити дії посадових осіб ДП АОЗ і Міноборони під час оголошення та проведення тендерів на наявність ознак кримінальних правопорушень.

"Генерал Черешня" вбачає ризик корупційної складової, оскільки, на думку компанії, тендерні умови виписані під конкретних виробників, а прозорий механізм проведення закупівлі відсутній. Виробник закликав призупинити або скасувати закупівлю до приведення її у відповідність до законодавства, а також провести тендер на відкритій платформі Prozorro.

Що відомо про порушення під час закупівлі

Співрозмовник РБК-Україна в оборонній галузі повідомив про можливі корупційні ризики під час проведення АОЗ ДОТ конкурентної закупівлі ударних та розвідувально-ударних безпілотників з модулем волоконно-оптичного зв'язку.

За словами співрозмовника видання, 20 серпня АОЗ листом запросила виробників подати комерційні пропозиції на 52 лоти техніки, встановивши строк подання до 26 серпня. При цьому закупівля відбувається поза електронною системою Prozorro – шляхом розсилки документації електронною поштою обмеженому колу підприємств, без оприлюднення оголошення та без електронного аукціону.

Джерело зазначає, що такий спосіб не передбачений вичерпним переліком способів оборонних закупівель, визначеним постановою Кабміну №1275, і позбавляє учасників права на оскарження та роз'яснення умов, передбачених Законом "Про публічні закупівлі".

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Співрозмовник РБК-Україна також звертає увагу на ознаки, які, на його думку, можуть свідчити про формування умов закупівлі під конкретного виробника: частину технічних характеристик – максимальну/робочу висоту польоту, крейсерську швидкість, злітну масу – взагалі не визначено, а інші показники деталізовані настільки вузько, що їм може відповідати продукція обмеженого кола виробників. Кваліфікаційні критерії учасників, за словами співрозмовника, не встановлені.

Інший співрозмовник РБК-Україна з галузі виділяє позитивний пункт – обмеження не більше 50% лоту в одні руки, аби розширити коло учасників. Водночас, за оцінкою джерела, це саме обмеження теоретично дозволяє двом великим виробникам домовитися між собою й фактично поділити ринок.

Ще одна проблема, за словами співрозмовника, – відсутність тендерів на критично важливі позиції: наземні роботизовані комплекси, FPV-дрони різних типів, дипстрайки та боєприпаси всіх найменувань і калібрів для БПЛА. Можна закупити безліч дронів, зазначає співрозмовник, але без боєприпасів, якими їх споряджати, це залишається марною тратою ресурсу.

Крім того, самі тендери залишаються закритими: невідомо, хто перемагає, які суми фігурують і яка середня ціна. У системі, де в одному міністерстві зосереджені всі функції — формування ТТХ, вимог до виробництва й виробників, закупівлі, гранти, відбір перспективних технологій і контроль якості, — виникає, за словами джерела, класична ситуація "сам у себе купую, сам себе контролюю".

Співрозмовник не бачить проблеми в тому, що перехід на тендери є вимогою ЄС для фінансування – подібні процедури в Україні застосовували й раніше. Ризик, на його думку, в іншому: повний перехід на тендери прискорить формування "праймів" – великих надійних постачальників, здатних гарантувати ціну, якість, обсяги й швидко відновлюватися після втрат виробництва.

Це, за словами співрозмовника, логічна світова практика: на кожному сегменті ринку вже є п'ятірка провідних виробників, тож певна конкуренція збережеться. Головне, підсумовує джерело, щоб ця конкуренція залишалася конкуренцією якості.

Що кажуть в Антикорупційній раді при Міноборони

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко у коментарі РБК-Україна заявив, що прямих доказів того, що якісь тендери виписувалися під конкретних учасників, немає. Втім, за його словами, є ознаки нестабільності самого процесу – за останні кілька тижнів, коли активізувалися тендери, стався сплеск звернень від виробників.

За словами Гудименка, частину цих звернень Антикорупційна рада комунікує з Міністерством оборони та АОЗ, і частина умов тендерної документації після цього трансформується в кращий бік. Він додав, що побоюється, аби негатив навколо тендерів не призвів до того, що ідея переходу на тендерні закупівлі "просто заглохне".

Яка позиція АОЗ

В АОЗ наголосили у коментарі РБК-Україна, що Агенція здійснює закупівлю ударних (розвідувально-ударних) дронів на оптоволокні відповідно до чинного законодавства України та спеціального порядку проведення оборонних закупівель.

Щодо спецпорядку оборонних закупівель – то він відповідає пункту 43 постанови Кабміну №1275. Це дозволяє не розкривати чутливу інформацію про номенклатуру, обсяги та технічні характеристики продукції, а також мінімізувати безпекові ризики. Застосування цього порядку було погоджене з Міноборони як державним замовником.

В АОЗ додають, що цей порядок не означає закупівлю без конкуренції. АОЗ забезпечила залучення до процедури максимально широкого кола потенційних постачальників. Запити на комерційні пропозиції були направлені близько 2,5 тисячам верифікованих виробників із бази АОЗ, а інформацію про проведення закупівлі також було оприлюднено на сайті АОЗ.

“У результаті АОЗ отримала десятки комерційних пропозицій від виробників, які можуть постачати продукцію відповідно до визначених вимог. Це підтверджує наявність конкуренції та широкого кола потенційних постачальників у межах процедури”, – йдеться у коментарі.

Закупівля передбачає два етапи: збір і оцінку комерційних пропозицій (запити направили 20 серпня, прийом тривав до 26 серпня) та додатковий ціновий тур, де учасники покращуватимуть пропозиції, починаючи від найнижчої ціни першого етапу. Наразі процедура не завершена: АОЗ отримала пропозиції від виробників, але другий етап ще не проведено, тож переможця не визначено.

Технічні характеристики предмета закупівлі визначило Міністерство оборони як державний замовник – спільно з Генштабом ЗСУ та після консультацій з військовими й ринком, з урахуванням бойового досвіду. АОЗ, за цією версією, не встановлює ТТХ на власний розсуд, а закуповує продукцію відповідно до вимог замовника, залучаючи максимально широке коло постачальників.

Ідеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів, тому суттєве затягування, скасування чи повторне проведення процедури створює ризик затримки постачання озброєння військовим. Окремий ризик – для європейського фінансування: зрив уже погоджених процедур означає втрату часу, додаткові погодження та ризики для довіри партнерів і залучення нового фінансування.