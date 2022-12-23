Виробники тепла отримають дешевий газ на опалювальний сезон

Кабінет міністрів вніс зміну до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу (ПСО). Бюджетним установам, що здійснюють виробництво теплової енергії газ поставлятиметься за ціною 7420 гривень (з ПДВ) за 1 тис. кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

Документом визначено можливість постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води закладам охорони здоров'я державної та комунальною власності за ціною як для бюджетних установ.

Також покладено спеціальні обов'язки на ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з метою забезпечення постачання природного газу споживачам, що є підприємствами, установами, організаціями, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі) за ціною 7420 грн за 1000 куб. метрів газу.