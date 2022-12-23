Производители тепла получат дешевый газ на отопительный сезон

Кабинет министров внес изменение в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа (ПСО). Бюджетным учреждениям, производящим теплую энергию, газ будет поставляться по цене 7420 гривен (с НДС) за 1 тыс. кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

Документом определена возможность поставки природного газа производителям тепловой энергии для производства тепловой энергии, предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и поставкам горячей воды учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности по цене как для бюджетных учреждений.

Такоже возложены специальные обязанности на ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" с целью обеспечения поставки природного газа потребителям, являющимся предприятиями, учреждениями, организациями, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители) по цене 7420 грн за 1000 кубометров газа.