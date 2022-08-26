ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 16:00
В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон Фото: поставщикам тепла утвердили объемы газа на отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило объемы газа на отопительный для предприятий, которые производят тепловую энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

"Минрегион утвердил объемы газа для 605 предприятий, которые производят тепловую энергию", - написал он и добавил, что "это будет гарантией производства тепловой энергии в течение отопительного сезона".

Напомним, в июле Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла на уровне 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). Потребление будет уменьшено на 10%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать