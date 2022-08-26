В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило объемы газа на отопительный для предприятий, которые производят тепловую энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова в Facebook .

"Минрегион утвердил объемы газа для 605 предприятий, которые производят тепловую энергию", - написал он и добавил, что "это будет гарантией производства тепловой энергии в течение отопительного сезона".

Напомним, в июле Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла на уровне 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). Потребление будет уменьшено на 10%.