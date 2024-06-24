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Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що подорожчало найбільше

Україна, Понеділок 24 червня 2024 11:40
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Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що подорожчало найбільше Фото: виробники відняли ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2024 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 14,8%. Ціни в межах України зросли на 17,0%, за межі України - на 4,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 11,0%, у тому числі в межах України - на 8,1%, за межі України - на 18,6%.

Найбільше зросли ціни у виробництві м'яса - на 17,9%, у тому числі всередині України - на 18,2% та виробництві молочних продуктів - на 12,9%, у т.ч. в всередині України - на 12,2%.

Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що подорожчало найбільше

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у травні 2024 року зросли на 3,3%. Річна інфляція прискорилася порівняно з 3,2% у квітні.

НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні найближчим часом. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

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