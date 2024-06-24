Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що подорожчало найбільше

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2024 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 14,8%. Ціни в межах України зросли на 17,0%, за межі України - на 4,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 11,0%, у тому числі в межах України - на 8,1%, за межі України - на 18,6%.

Найбільше зросли ціни у виробництві м'яса - на 17,9%, у тому числі всередині України - на 18,2% та виробництві молочних продуктів - на 12,9%, у т.ч. в всередині України - на 12,2%.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у травні 2024 року зросли на 3,3%. Річна інфляція прискорилася порівняно з 3,2% у квітні.