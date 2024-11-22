Виробники продуктів підняли ціни на 15%: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 14,7%, у тому числі в межах України – на 15,0%, за межі України – на 13,5%.

Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів – на 21,2%, у т.ч. всередині України – на 20,2% та на виробництво м'яса – на 13,5%, у тому числі всередині України – на 13,8%.

Ціни на виробників цукру впали протягом року на 3,9%, у тому числі всередині України – на 3,0%.

Зростання цін в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у жовтні склало 1,8%. Річна інфляція сягнула 9,7%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 10,8%.

За даними НБУ, найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозиції окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

У НБУ очікують, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%, проте інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%.