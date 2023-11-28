Виробники феросплавів закликають НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, коли зменшилась кількість підприємств, які можуть проводити розрахунки в повному обсязі, неприпустиме.

"На сайті НКРЕКП оприлюднено проект постанови щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" на 2024 рік, який вкотре ставить наших вітчизняних виробників у невигідне становище та поступове вбиває енергоємну металургійну промисловість. Це відбувається в умовах війни, коли деякі підприємства вимушені працювати в безпосередній близькості до зони бойових дій, відсутності логістичних шляхів та постійного зростання цін на сировину", - сказано у зверненні.

Українська асоціація виробників феросплавів звернулися до голови НКРЕКП та Кабінету міністрів і висловили категоричну незгоду з черговим зростанням тарифу, і проти навіть мінімального підвищення тарифу на передачу.

"Підвищення тарифу на передачу електроенергії для української металургії призведе до подальшого падіння виробництва, масових скорочень та ризику втрати стратегічно важливої галузі. Промисловість може опинитися в марному банкрутстві, і тисячі робочих місць будуть скорочені. І НЕК "Укренерго" до кінця року недоотримає кошти від підприємств у зв’язку з його зупинкою", - підкреслили в асоціації.

Там також нагадали, що за період роботи в умовах Нового ринку електроенергії, починаючи з другої половини 2019 року, вартість передачі зросла у 8,5 раза. Тепер пропонується встановити новий тариф, на 22,22 % вищий, та підвищити тариф на розподіл на 19,08%. І все це - на фоні дворазового підвищення граничних цін за 2023 рік.

"Наразі феросплавні заводи вимушені призупинити роботу, а майже весь персонал направлено на простій. В черговий раз зауважимо: розрахунки залишаються не обґрунтованими, а підтримка та захист інтересів споживача повністю відсутні. Ми сподіваємось на здоровий глузд - не можна перекривати кисень металургійним підприємствам, адже це майбутнє відновлення країни. І подальше зростання тарифів ставить під загрозу хоч якусь можливість запуску печей (річ не йде про повну загрузку виробництва)", - резюмували в асоціації.