Виробники дронів в Україні зможуть отримувати пільгові гранти: які умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Грантові програми є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Заступниця міністра економіки Надія Бігун пояснила, що гранти для виробників дронів сприятиме розвитку високотехнологічного напрямку. Крім того, це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри.

Підприємці зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Грантові гроші виробники дронів зможуть спрямувати на купівлю, доставку, монтаж обладнання. Власні кошти, зокрема, можуть піти на поповнення оборотного капіталу.

Однією з головних умов гранту є створення певної кількості робочих місць. Ця кількість залежить від суми гранту.

До сьогодні пільговими умовами отримання грантів могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях. Також Кабмін дозволив видавати пільгові гранти для підприємств Київської області до кінця 2024 року.

Уряд посилив контроль над виконанням умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.