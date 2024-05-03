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Виробники дронів в Україні зможуть отримувати пільгові гранти: які умови

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 16:02
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Виробники дронів в Україні зможуть отримувати пільгові гранти: які умови Фото: українські виробники дронів зможуть отримувати пільгові гранти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські виробники дронів зможуть отримувати гранти на пільгових умовах. Кабінет міністрів підтримав відповідне рішення на засіданні 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Грантові програми є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Заступниця міністра економіки Надія Бігун пояснила, що гранти для виробників дронів сприятиме розвитку високотехнологічного напрямку. Крім того, це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри.

Підприємці зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Грантові гроші виробники дронів зможуть спрямувати на купівлю, доставку, монтаж обладнання. Власні кошти, зокрема, можуть піти на поповнення оборотного капіталу.

Однією з головних умов гранту є створення певної кількості робочих місць. Ця кількість залежить від суми гранту.

До сьогодні пільговими умовами отримання грантів могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях. Також Кабмін дозволив видавати пільгові гранти для підприємств Київської області до кінця 2024 року.

Уряд посилив контроль над виконанням умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Дрони для ЗСУ

В Україні під час повномасштабної війни побільшало виробників дронів різних типів. Це зумовлено великим попитом на безпілотники на фронті.

Українські компанії виробляють звичайні квадрокоптери, FPV-дрони, різні типи дронів-камікадзе, великі БПЛА розвідувального та ударного типу, а також морські дрони.

Нагадаємо, що українські розробники встановили на ударні дрони "розумні" чипи, чим покращили технологію.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зазначав, що дрони змінити тактику війни. Тепер ні Україна, ні Росія не можуть атакувати великими угруповуванням, на перший план вийшли малі штурмові групи, які складніше зафіксувати.

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