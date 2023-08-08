Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про продукцію в е-системі

"Ми продовжуємо цифровізацію будівництва. Це важливий крок на шляху до "промислового безвізу". Для громадян це можливість в одному місці отримати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які можуть використовуватись в межах програми єВідновлення", - зауважила вона.

Шуляк додала, що в е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції: показники зносостійкості, екологічності, клас енергоефективності, безпекові параметри тощо. Уся інформація, зібрана в електронному кабінеті, допоможе розуміти якісні характеристики будівельної продукції, яку виготовляють в Україні, а також посилить контроль громадськості за ринком будівельних матеріалів.

У разі необхідності орган державного ринкового нагляду (Державна інспекція архітектури та містобудування України) перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.

Голова партії зазначила, нові можливості в е-кабінеті для виробників будматеріалів дозволить засвідчити відповідність їх продукції європейським вимогам. Відтак, люди будуть знати, хто на ринку створює якісно, і в рамках "єВідновлення" чи будівництві нових проектів, будуть на це орієнтуватися, уникаючи низькопробної продукції.