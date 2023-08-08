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Производители стройматериалов смогут самостоятельно подавать информацию о продукции в е-системе

Фото: производители стройматериалов смогут самостоятельно подавать информацию о продукции в е-системе (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Теперь в Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭСС) доступен кабинет производителя стройматериалов, где можно будет самостоятельно внести виды своей продукции и указать их характеристики: устойчивость, безопасность, экологичность и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", главу Комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Мы продолжаем цифровизацию строительства. Это важный шаг на пути к "промышленному безвизу". Для граждан это возможность в одном месте получить доступ к данным о качестве и показателях стройматериалов, которые могут использоваться в рамках программы єВідновлення", - отметила она.

Шуляк добавила, что в е-системе производители могут указывать параметры своей продукции: показатели износостойкости, экологичности, класс энергоэффективности, параметры безопасности и т.д. Вся информация, собранная в электронном кабинете, поможет понимать качественные характеристики производимой в Украине строительной продукции, а также усилит контроль общественности за рынком строительных материалов.

В случае необходимости, орган государственного рыночного надзора (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины) проверяет задекларированные показатели и характеристики строительной продукции.

Глава партии отметила, что новые возможности в е-кабинете для производителей стройматериалов позволит засвидетельствовать соответствие их продукции европейским требованиям. Следовательно, люди будут знать, кто на рынке создает качественно, и в рамках "єВідновлення" или строительстве новых проектов, будут на это ориентироваться, избегая низкопробной продукции.

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инфраструктура