Производители стройматериалов смогут самостоятельно подавать информацию о продукции в е-системе

"Мы продолжаем цифровизацию строительства. Это важный шаг на пути к "промышленному безвизу". Для граждан это возможность в одном месте получить доступ к данным о качестве и показателях стройматериалов, которые могут использоваться в рамках программы єВідновлення", - отметила она.

Шуляк добавила, что в е-системе производители могут указывать параметры своей продукции: показатели износостойкости, экологичности, класс энергоэффективности, параметры безопасности и т.д. Вся информация, собранная в электронном кабинете, поможет понимать качественные характеристики производимой в Украине строительной продукции, а также усилит контроль общественности за рынком строительных материалов.

В случае необходимости, орган государственного рыночного надзора (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины) проверяет задекларированные показатели и характеристики строительной продукции.

Глава партии отметила, что новые возможности в е-кабинете для производителей стройматериалов позволит засвидетельствовать соответствие их продукции европейским требованиям. Следовательно, люди будут знать, кто на рынке создает качественно, и в рамках "єВідновлення" или строительстве новых проектов, будут на это ориентироваться, избегая низкопробной продукции.