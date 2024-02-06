Виробники алюмінію закликають ЄС ввести ембарго на метал із Росії, - ЗМІ

Навіть через два роки після того, як російський диктатор Володимир Путін почав повномасштабний наступ, Європа все ще купує 9% імпорту алюмінію з Росії, що дало змогу профінансувати військову машину Москви на суму приблизно 2,3 млрд євро у 2022 році.

Проте дипломати ЄС заявили, що навряд чи повну заборону буде введено до 24 лютого, коли виповниться два роки з моменту вторгнення, оскільки пропозиція Литви, яку підтримала Естонія, Латвія і Польща, найімовірніше, зустріне опір із боку таких промислових країн, як Італія, які противляться заходам, що можуть призвести до зростання цін.

ЄС прагне представити 13-й пакет санкцій до 24 лютого, але значні обсяги імпорту означають, що навряд чи повна заборона буде узгоджена всіма 27 країнами так швидко.

Страждаючи від високих цін на енергоносії та дешевої іноземної конкуренції, європейські виробники широко використовуваного металу сподіваються, що санкції проти Росії, яка залишається третім за величиною виробником у світі, можуть принести певне полегшення.

З осені асоціація виробників алюмінію ЄС стверджує, що Брюссель повинен повністю перекрити російський імпорт, заявляючи, що виробники вже "прискорили свій вихід із кризи".

Санкції проти Росії

На початку січня цього року ЄС розпочав підготовку нового пакету санкцій. Обмеження обговорювалися 18 січня на зустрічі послів.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяка назвав пакет санкцій найслабшим.

У грудні минулого року Європейський Союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ.

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