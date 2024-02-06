Производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на металл из России, - СМИ

Даже спустя два года после того, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное наступление, Европа все еще покупает 9% импорта алюминия из России, что позволило профинансировать военную машину Москвы на сумму около 2,3 млрд евро в 2022 году.

Тем не менее, дипломаты ЕС заявили, что вряд ли полный запрет будет введен до 24 февраля, когда исполнится два года с момента вторжения, поскольку предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, встретит сопротивление со стороны таких промышленных стран, как Италия, которые противятся мерам, способным привести к росту цен.

ЕС стремится представить 13-й пакет санкций к 24 февраля, но значительные объемы импорта означают, что вряд ли полный запрет будет согласован всеми 27 странами так быстро.

Страдая от высоких цен на энергоносители и дешевой иностранной конкуренции, европейские производители широко используемого металла надеются, что санкции против России, которая остается третьим по величине производителем в мире, могут принести некоторое облегчение.

С осени ассоциация производителей алюминия ЕС утверждает, что Брюссель должен полностью перекрыть российский импорт, заявляя, что производители уже "ускорили свой выход из кризиса".

Санкции против России

В начале января этрго года ЕС приступил к подготовке нового пакета санкций. Ограничения обсуждались 18 января на встрече послов.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяка назвал пакет санкций самым слабым.

В декабре прошлого года Европейский союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ.

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