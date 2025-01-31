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Виробникам зеленої електроенергії недоплачують 30% коштів, - Тинний

П'ятниця 31 січня 2025 18:22
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Виробникам зеленої електроенергії недоплачують 30% коштів, - Тинний Фото: виробникам зеленої електроенергії недоплачують 30% коштів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Виробники електроенергії з відновлюваних джерел недоотримують близько 30% коштів, що негативно впливає на стан галузі і можливості її розвитку.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

Він зазначив, що проблема боргів посилюється погіршенням умов сплати податків, зокрема в питанні відшкодування ПДВ, а також через скасований касовий метод розрахунку податку на прибуток.

"Тож хоча ДП "Гарантований покупець" та "Укренерго" не доплачують нам 30% за електроенергію, податкові зобов'язання у нас виникають щодо згенерованої енергії, а не оплати за неї. Це означає що у нас щомісяця вимивають не 18-20% податків як мало б бути, а 25-27%", - сказав Тинний.

За його словами, до інших проблем варто віднести цінові обмеження на ринку електроенергії, які негативно впливають на можливості продавати електроенергію.

"Друге питання - ліквідність продажу. Ми могли б кредитуватися за кордоном, якби продавали енергію вільному ринку. Той факт, що раніше кинули "зелених" інвесторів, вже матиме наслідки протягом багатьох років. Крім того, є великий вплив державних компаній на ціноутворення", - сказав Тинний.

Він додав, що, якщо у бізнесу буде джерело фінансування і ринкові ціни, на які не буде впливати держава, бізнес сам побудує все що потрібно.

Ще однією проблемою, на думку Тинного, є недостатність можливостей щодо залучення пільгового кредитування в Україні для розвитку нових проєктів в енергетиці.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

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