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Производителям зеленой электроэнергии недоплачивают 30% средств, - Тынный

Пятница 31 января 2025 18:22
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Производителям зеленой электроэнергии недоплачивают 30% средств, - Тынный Фото: производителям зеленой электроэнергии недоплачивают 30% средств (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Производители электроэнергии из возобновляемых источников недополучают около 30% средств, что негативно влияет на состояние отрасли и возможности ее развития.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

Он отметил, что проблема долгов усугубляется ухудшением условий уплаты налогов, в частности в вопросе возмещения НДС, а также из-за отмененного кассового метода расчета налога на прибыль.

"Поэтому хотя ГП "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго" не доплачивают нам 30% за электроэнергию, налоговые обязательства у нас возникают по сгенерированной энергии, а не оплаты за нее. Это означает, что у нас ежемесячно вымывают не 18-20% налогов как должно быть, а 25-27%", - сказал Тынный.

По его словам, к другим проблемам следует отнести ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые негативно влияют на возможности продавать электроэнергию.

"Второй вопрос - ликвидность продажи. Мы могли бы кредитоваться за рубежом, если бы продавали энергию свободном рынке. Тот факт, что раньше бросили "зеленых" инвесторов, уже будет иметь последствия в течение многих лет. Кроме того, есть большое влияние государственных компаний на ценообразование", - сказал Тынный.

Он добавил, что, если у бизнеса будет источник финансирования и рыночные цены, на которые не будет влиять государство, бизнес сам построит все что нужно.

Еще одной проблемой, по мнению Тынного, является недостаточность возможностей по привлечению льготного кредитования в Украине для развития новых проектов в энергетике.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия зеленой энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.

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