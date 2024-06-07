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Виробник танків KNDS оголосив про створення філії в Україні, - ЗМІ

KNDS оголосив про створення філії в Україні 7 червня (knds.de)
Автор: Наталія Гурковська

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформляє цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як пише видання, KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати CAESAR, які Франція постачає до Києва.

Це дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, заявили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

Володимир Зеленський та Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

Виробництва зброї в Україні

Як повідомлялось, ще в березні 2024 року Париж та Берлін досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні.

Крім того, німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

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