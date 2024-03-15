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Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет

П'ятниця 15 березня 2024 17:56
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Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет Архівне фото: Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет (defensie nl)
Автор: Дмитро Браславський

Виробник пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS влітку відкриє новий завод з виробництва ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії Kongsberg.

У релізі компанії вказується, що ситуація з політикою безпеки в Європі посилила необхідність забезпечення наявності та поставок боєприпасів і ракет.

Минулого року Європейська комісія запустила програму ASAP (закон про підтримку виробництва боєприпасів), щоб збільшити виробничі потужності боєприпасів і ракет.

Компанія вжила низку заходів щодо збільшення виробничих потужностей, таких як інвестиції в новий ракетний завод у місті Конгсберг, який відкриється цього літа. За її словами, тепер потужності ще більше збільшуються за підтримки ЄС і Норвегії.

ЄС допоміг норвезькому підприємству

Інвестиції компанії включають в себе обладнання та машини для збільшення потужності нового ракетного заводу, а також новий об'єкт, який займеться виробництвом компонентів датчиків. Крім того, будуть інвестиції в ланцюжок поставок.

Kongsberg планує інвестувати загалом 640 мільйонів норвезьких крон (55 млн євро), з яких ЄС вносить 10 млн євро.

Системи NASAMS для України

NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.

У січні минулого року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.

У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.

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