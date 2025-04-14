Виробник ракет Storm Shadow зіткнувся з труднощами, - FT

Військова допомога Європі Україні має одну зі своїх ліній фронту в історичному місті Бурж у центральній Франції. Тут Європейський концерн MBDA виробляє крилаті ракети Storm Shadow/Scalp та Aster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За останні три роки концерн вклав значні кошти в нове обладнання і додав сотні робітників, щоб прискорити випуск продукції на тлі високого попиту, який підняв замовлення до рекордного рівня.

MBDA вийшов на шлях подвоєння виробництва у 2025 році порівняно з 2023 роком. Однак концерн не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок. Портфель замовлень MBDA зріс до 37 млрд євро, і для його виконання за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Генеральний директор Ерік Беранже заявив, що групі належить зробити більше для адаптації до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги вперше за десятиліття стали вирішальними.

"Нам потрібно стати набагато більш індустріальними, якщо можна так висловитися, щоб впоратися з труднощами" нарощування виробництва, сказав він Financial Times.

Три акціонери

MBDA зіткнулася з сильним тиском з боку французьких військових, які вимагають швидше поставляти свої далекобійні ракети Aster. Однак складний процес виробництва Aster є показовим прикладом. Незакінчену зброю перевозять через Альпи між Францією та Італією кілька разів для різних етапів виробництва, що додає місяці за незначної промислової вигоди.

Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, сказав Беранже. Але для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів - Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5%, а італійська Leonardo - 25%, - а також військових, яким вона служить, це набагато складніше.

Однак пропозицію, висунуту торік Беранже, щодо спрощення виробничого сліду було відхилено Францією, яка побачила в реорганізації загрозу своєму лідерству в групі.

MBDA, задумана як франко-британське співробітництво в 1996 році, до якого в 2001 році приєдналася Італія, як і раніше виділяється як одна з небагатьох успішних транскордонних оборонних компаній Європи в регіоні, який залишається роздробленим національними гравцями. Вона виробляє деякі з найбільш затребуваних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX і Lockheed Martin.

MBDA планує інвестувати 2,4 млрд євро в період із 2023 до 2028 року для збільшення виробництва, і Беранже заявив, що за необхідності ця сума може бути збільшена.

Найскладніша ракета

У Бурже основна увага приділялася збільшенню виробництва Aster. Ракета, що складається з 10 000 компонентів, від титанових крил до високопродуктивних комп'ютерних чипів, є одним із найскладніших видів зброї, вироблених MBDA.

Один зі співробітників компанії визнав, що Aster було задумано, коли ніхто не думав, що знадобляться масові партії, тому у складності не було недоліків.

MBDA скоротила час виробництва Aster з більш ніж трьох років у 2022 році до трохи більше двох років і має намір піти далі. Прогрес був кращим щодо менших, простіших ракет Mistral і Akeron.