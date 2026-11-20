Brave1 підписав Меморандум про взаєморозуміння з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace, яка виробляє комплекси ППО NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Brave1.
Як зазначили у Brave1, мета нової співпраці - довгострокове взаємовигідне партнерство, у межах якого повинні поєднатись десятиліття світового промислового досвіду зі швидкістю та гнучкістю українських виробників, що працюють у безпосередньому контакті з фронтом.
Kongsberg - це норвезька технологічна компанія, що спеціалізується на оборонних, аерокосмічних і морських системах. Один із найвідоміших її продуктів - системи ППО NASAMS, які захищають українське небо від ракет та дронів ще з 2022 року. Компанія виробляє ці системи спільно з американською Raytheon.
Меморандум у Києві підписали операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна й керівництво Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп і Віталій Демчук.
Партнерство з Kongsberg зосередиться на таких напрямах:
"Майбутнє європейської оборони будуватиметься завдяки тіснішій взаємодії між глобальними промисловими можливостями та інноваціями, які розвиваються в Україні. Долучення Kongsberg до Brave Prime - це ще один крок до побудови довгострокових промислових партнерств із провідними оборонними компаніями світу", - зазначила Ірина Заболотна, СОО Brave1.
Раніше повідомлялось, що Україна та Норвегія у рамках оборонної співпраці працюють над інтеграцією нових ракет у комплекси протиповітряної оборони NASAMS.