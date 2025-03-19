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Виробник iPhone випускатиме електромобілі для Nissan

Середа 19 березня 2025 10:33
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Виробник iPhone випускатиме електромобілі для Nissan Фото: виробник iPhone випускатиме електромобілі для Nissan (nissan.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компанія Foxconn, що займається виробництвом iPhone, також готується до виробництва чотирьох нових електромобілів, у тому числі для двох японських брендів. Одним із них може бути Nissan, який був зацікавлений у придбанні Foxconn.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Carscoops.

Тайванський виробник Foxconn повідомив, що наразі близький до укладання угод з двома японськими виробниками автомобілів щодо розробки та виробництва пари електромобілів. Хоча відомі обмежені подробиці про ці нові моделі, вони будуть втілені в життя разом із двома власними електромобілями Foxconn, а саме Model C і Model B.

Цілком можливо, що одним із партнерів може бути Nissan. Поки тайванський промисловий гігант зайнятий завершенням контрактних угод з виробництва електромобілів, він водночас також просувається вперед із власними електромобілями.

Виробництво Foxconn Model C почнеться в Північній Америці в четвертому кварталі цього року. Електричний кросовер був представлений як концепт ще в жовтні 2021 року, і в концептуальному вигляді мав заявлений запас ходу у 700 км.

Також зазначається, що новий Foxconn Model В вийде на конвеєр у середині цього року. Model В була попередньо представлена ​​в 2022 році і за розміром схожа на VW ID.3. Він був розроблений Pininfarina, оснащений одним електродвигуном потужністю 230 к.с. і має заявлений запас ходу 280 миль (450 км).

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Nissan Електромобілі
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