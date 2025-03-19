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Производитель iPhone будет выпускать электромобили для Nissan

Среда 19 марта 2025 10:33
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Производитель iPhone будет выпускать электромобили для Nissan Фото: производитель iPhone будет выпускать электромобили для Nissan (nissan.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компания Foxconn, занимающаяся производством iPhone, также готовится к производству четырех новых электромобилей, в том числе для двух японских брендов. Одним из них может быть Nissan, который был заинтересован в приобретении Foxconn.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Тайваньский производитель Foxconn сообщил, что сейчас близок к заключению соглашений с двумя японскими производителями автомобилей по разработке и производству пары электромобилей. Хотя известны ограниченные подробности об этих новых моделях, они будут воплощены в жизнь вместе с двумя собственными электромобилями Foxconn, а именно Model C и Model B.

Вполне возможно, что одним из партнеров может быть Nissan. Пока тайваньский промышленный гигант занят завершением контрактных соглашений по производству электромобилей, он в то же время также продвигается вперед с собственными электромобилями.

Производство Foxconn Model C начнется в Северной Америке в четвертом квартале этого года. Электрический кроссовер был представлен как концепт еще в октябре 2021 года, и в концептуальном виде имел заявленный запас хода в 700 км.

Также отмечается, что новый Foxconn Model В выйдет на конвейер в середине этого года. Model В была предварительно представлена в 2022 году и по размеру похожа на VW ID.3. Он был разработан Pininfarina, оснащен одним электродвигателем мощностью 230 л.с. и имеет заявленный запас хода 280 миль (450 км).

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