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Виробник iPhone може придбати Nissan, - WSJ

Четвер 19 грудня 2024 14:59
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Виробник iPhone може придбати Nissan, - WSJ Фото: виробник iPhone може придбати Nissan (nissanmanufacturing.com)
Автор: Константин Широкун

Тайванська компанія Foxconn, що є найбільшим виробником iPhone у світі, може купити японського автовиробника Nissan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, якщо угода відбудеться, Nissan, який опинився у скрутному становищі, отримає сильного інвестора, а у Foxconn з'явиться доступ до компетенцій та заводів японців. Ймовірно, це наблизить тайванську компанію до випуску власних електромобілів.

У 2022 році Foxconn показала відразу два автомобілі під дочірньою маркою Foxtron. Кросовер і пікап отримали назви на кшталт Tesla – Model B і Model V відповідно. За зовнішність кросовера відповідала італійська Pininfarina. Жодних подробиць, крім запасу ходу, що варіюється від 420 до 450 кілометрів, виробник не розкрив.

Що стосується Nissan, то становище його плачевне: інсайдери пророкують автогіганту крах вже через 12-14 місяців. Вижити йому вдасться тільки якщо знайдеться якірний інвестор. На тлі кризи почалися переговори про злиття з Honda, яку екс-глава Nissan Карлос Гон підозрював у бажанні поглинути конкурента. Вже найближчими тижнями, як вважають японські ЗМІ, сторони оголосять про підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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