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Виробник F-16 підтримав передачу Україні винищувачів і заявив про готовність навчати пілотів

Фото: F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила, що готова допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон в інтерв'ю Financial Times.

Навчання українських пілотів на F-16

Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція.

Після чого союзники України почали активно розглядати питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Поки що невідомо, хто і скільки літаків надасть Україні.

Підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

За даними західних ЗМІ, Данія може розпочати навчання пілотів вже у серпні.

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