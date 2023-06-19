Виробник F-16 підтримав передачу Україні винищувачів і заявив про готовність навчати пілотів

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила, що готова допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон в інтерв'ю Financial Times.
Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція.
Після чого союзники України почали активно розглядати питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Поки що невідомо, хто і скільки літаків надасть Україні.
Підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.
За даними західних ЗМІ, Данія може розпочати навчання пілотів вже у серпні.
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