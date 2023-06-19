Производитель F-16 поддержал передачу Украине истребителей и заявил о готовности обучать пилотов

Обучение украинских пилотов на F-16

Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в частности, F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция.

После этого союзники Украины начали активно рассматривать вопросы обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и других современных боевых самолетах. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Известно, что обучение украинских пилотов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Пока неизвестно, кто и сколько самолетов предоставит Украине.

Подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца. До такой оценки, по неподтвержденным данным, дошел Пентагон.

По данным западных СМИ, Дания может начать обучение пилотов уже в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.