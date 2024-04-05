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Виробник Coca-Cola в Росії став заробляти більше, ніж до початку війни в Україні

Росія, П'ятниця 05 квітня 2024 22:17
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Виробник Coca-Cola в Росії став заробляти більше, ніж до початку війни в Україні Архівне фото: Виробник Coca-Cola в Росії став заробляти більше (coca cola unsplash com)
Автор: Дмитро Браславський

Російський підрозділ виробника напоїв Coca-Cola в чотири рази збільшив свій прибуток за останній рік. Компанія заробляє більше, ніж до початку війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Ще в березні 2022 року, практично відразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Coca-Cola оголосила, що призупиняє діяльність у країні.

Видання пише, що незважаючи на те, що гендиректор компанії Джеймс Квінсі допускав, що Coca-Cola повністю піде з Росії, цього не сталося. Було припинено виробництво брендів Coca-Cola в Росії, замість нього з'явився "Добрий Cola".

Саме підприємство, колишнє Coca-Cola HBC (ТОВ "Кока-Кола Ейчбісі Євразія"), змінило назву на "Мултон Партнерс", але залишилося у власності нідерландської "Кока-Кола Ейчбісі Холдінгс Бі. Ві.", що входить у глобальну групу Coca-Cola Hellenic.

Про які суми йдеться

Прибуток ТОВ "Мултон партнерс" у 2023 році склав 10,25 млрд рублів (110 715 067 млн доларів).

Це в 4 рази більше, ніж у 2022 році. Тоді компанія заробила 24 843 381 млн доларів.

Видання пише, що якщо порівнювати з довоєнним прибутком, то зростання теж значне - у півтора раза.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що у Росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з РФ через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

Потім ЗМІ писали, що Росія продовжує закуповувати напої Coca-Cola у країн Європейського союзу через десятки інших компаній.

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Російська Федерація Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. Війна в Україні
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