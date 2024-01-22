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Вироблятимуть дві країни. Посол Британії розкрив деталі того, як Україна отримає нові дрони

Понеділок 22 січня 2024 18:40
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Вироблятимуть дві країни. Посол Британії розкрив деталі того, як Україна отримає нові дрони Фото: Мартін Гарріс (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив британський посол у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю "Європейській правді".

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн - як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів - і тут, в Україні, і у наших країнах", - розповів посол.

Він також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.

Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", - підкреслив дипломат.

Допомога Україні від Британії

Великобританія виділила Україні найбільший із початку війни пакет допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів.

Стало відомо, що Україна направить 200 млн фунтів на виробництво бойових дронів.

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