Будут производить две страны. Посол Британии раскрыл детали того, как Украина получит новые дроны
Дроны для Украины, на которые Великобритания выделила 200 млн фунтов, будут производиться на территории обеих стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил британский посол в Киеве Мартин Гаррис в интервью "Європейській правді".
"Дроны должны производиться в сотрудничестве ВПК наших двух стран. Это преимущество Украины сейчас - очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большая заинтересованность и со стороны Великобритании, и со стороны других стран - как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов - и здесь , в Украине и в наших странах", - рассказал посол.
Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли производить дроны в Украине и в Великобритании. Однако Гаррис не уточнил, о каком именно количестве дронов идет речь.
Посол отметил, что процесс производства только начинается, и к тому же есть разные классы дронов.
"Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в сфере ВПК", - подчеркнул дипломат.
Помощь Украине от Британии
Великобритания выделила Украине самый большой с начала войны пакет помощи в размере 2,5 млрд фунтов.
Стало известно, что Украина направит 200 млн. фунтов на производство боевых дронов.
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