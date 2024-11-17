Виробляє ЗРК "Тор". Дрони атакували завод в російському Іжевську, - ЦПД

У місцевих пабліках в ніч на 17 листопада повідомили про вибухи в Іжевську. Також місцеві жителі публікували кадри вибухів та можливого влучання у підприємство.

За словами керівника ЦПД, під удар потрапив Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Коваленко зазначає, що російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.

Додамо, що місто Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.

Відомо, що завод "Купол" - це одне з найбільших оборонних підприємств в Росії. Крім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". Також завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

У вересні 2024 року повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". Дрон роблять на базі китайського двигуна.

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