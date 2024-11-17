Виробляє ЗРК "Тор". Дрони атакували завод в російському Іжевську, - ЦПД

Дрони атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську. Там виробляють ЗРК "Тор" та РЛС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
У місцевих пабліках в ніч на 17 листопада повідомили про вибухи в Іжевську. Також місцеві жителі публікували кадри вибухів та можливого влучання у підприємство.
За словами керівника ЦПД, під удар потрапив Іжевський електромеханічний завод "Купол".
Коваленко зазначає, що російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.
Додамо, що місто Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.
Відомо, що завод "Купол" - це одне з найбільших оборонних підприємств в Росії. Крім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". Також завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.
У вересні 2024 року повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". Дрон роблять на базі китайського двигуна.
скриншот google.com/maps
Українські захисники здійснили низку атак на російські нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти на території РФ, які забезпечують окупаційні війська.
Нещодавно дрони ГУР Міноборони уразили НПЗ у Саратові. За даними джерел РБК-Україна, безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу і резервуари з мазутом.
За інформацією Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково призупинили роботу через вплив західних санкцій. Деякі з них були атаковані українськими військовими раніше.
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