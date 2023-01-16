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Производит ядерное оружие для РФ. Министр обороны Литвы призвал наложить санкции на "Росатом"

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 18:08
Производит ядерное оружие для РФ. Министр обороны Литвы призвал наложить санкции на "Росатом" Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Росатом производит российское ядерное оружие для России и является частью военно-промышленного комплекса. Именно поэтому на него должны быть наложены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, приводимое Guildhall.

Министр отмечает, что санкционная политика должна подорвать всю экономику РФ. По его словам, все отрасли экономики используются для расширения агрессии, а значит, они должны находиться под ограничениями.

"Аргумент о том, что "Росатом" участвует в производстве ядерного оружия РФ, конечно, следует использовать в дискуссии о введении санкций", - отметил Анушаускас.

Однако часть стран ЕС ведут достаточно тесные контакты с ядерными предприятиями РФ, поэтому по этому вопросу не всегда есть консенсус. По его мнению, "Росатом" это часть промышленности, обеспечивающая и военные нужды, нужды РФ в ядерном оружии. Поэтому на него обязательно следует наложить санкции.

Напомним, что Украина ожидает, что Европейский союз включит российскую государственную компанию по атомной энергии "Росатом" в следующий раунд санкций из-за войны в Украине.

Польша и Литва хотят предложить, чтобы Европейский союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках 10-го пакета санкций против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

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