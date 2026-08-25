У Вірменії затримали екс-президента Роберта Кочаряна
Колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна затримали в рамках кримінального провадження про передбачуваний незаконний виведення державної нерухомості та активів. Разом із ним затримано ще п'ятьох осіб, серед яких його син Седрак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NEWS.am.
Що відомо про справу
Антикорупційний комітет Вірменії повідомив про затримання шести осіб у рамках розслідування можливих корупційних схем.
За версією слідства, колишній глава держави, використовуючи службове становище та діючи спільно з близькими особами, міг виводити цінні об'єкти з державної власності та купувати їх за цінами значно нижчими від ринкових.
Слідство вивчає кілька епізодів. Серед них - угоди із земельними ділянками та нерухомістю у Єревані, а також із курортним комплексом "Капутак Севан".
Частина активів, за даними правоохоронців, оформлялася через пов'язані компанії та родичів екс-президента.
Які суми вивчає слідство
Окремо правоохоронці перевіряють грошові перекази, які надходили на ім'я сина Кочаряна у 2001–2019 роках.
Йдеться приблизно про 144 млрд драмів, 309 млн доларів, 77 млн євро та 18 млн російських рублів.
Крім того, слідство встановлює обставини придбання понад 30 об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном.
Для запобігання можливому відчуженню активів ініційовано заходи щодо їх арешту.
Що сталося з Кочаряном
Раніше правоохоронці провели слідчі дії в об'єктах, пов'язаних із родиною Кочаряна, включаючи клуб "Оранж Фітнес" та розважальний центр "Плей Сіті". Також повідомлялося про обшуки та інші процесуальні дії.
Антикорупційний комітет наголошує, що розслідування триває, а наведені відомості стосуються версії попереднього слідства.
Нагадуємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван найближчим часом може розпочати офіційний процес подання заявки на вступ до Євросоюзу. За його словами, після подання заявки, отримання відповіді від Брюсселя та формування дорожньої карти влада має намір провести загальнонаціональний референдум щодо членства в ЄС.