ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна

12:30 25.08.2026 Вт
2 мин
Задержание бывшего президента Армении оказалось лишь частью масштабного расследования
aimg Анастасия Никончук
В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна Фото: Роберт Кочарян (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна задержали в рамках уголовного производства о предполагаемом незаконном выводе государственной недвижимости и активов. Вместе с ним задержаны еще пять человек, среди которых его сын Седрак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NEWS.am.

Что известно о деле

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании шести человек в рамках расследования предполагаемых коррупционных схем.

По версии следствия, бывший глава государства, используя служебное положение и действуя совместно с близкими лицами, мог выводить ценные объекты из государственной собственности и приобретать их по ценам значительно ниже рыночных.

Следствие изучает несколько эпизодов. Среди них - сделки с земельными участками и недвижимостью в Ереване, а также с курортным комплексом "Капутак Севан".

Часть активов, по данным правоохранителей, оформлялась через связанные компании и родственников экс-президента.

Какие суммы изучает следствие

Отдельно правоохранители проверяют денежные переводы, которые поступали на имя сына Кочаряна в 2001–2019 годах.

Речь идет примерно о 144 млрд драмов, 309 млн долларов, 77 млн евро и 18 млн российских рублей.

Кроме того, следствие устанавливает обстоятельства приобретения более 30 объектов недвижимости в Армении и за рубежом.

Для предотвращения возможного отчуждения активов инициированы меры по их аресту.

Что произошло с Кочаряном

Ранее правоохранители провели следственные действия в объектах, связанных с семьей Кочаряна, включая клуб "Оранж Фитнес" и развлекательный центр "Плей Сити". Также сообщалось об обысках и других процессуальных действиях.

Антикоррупционный комитет подчеркивает, что расследование продолжается, а приведенные сведения относятся к версии предварительного следствия.

Напоминаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в ближайшее время может начать официальный процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. По его словам, после подачи заявки, получения ответа от Брюсселя и формирования дорожной карты власти намерены провести общенациональный референдум по вопросу членства в ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Армения
Новости
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией