В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна задержали в рамках уголовного производства о предполагаемом незаконном выводе государственной недвижимости и активов. Вместе с ним задержаны еще пять человек, среди которых его сын Седрак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NEWS.am.
Что известно о деле
Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании шести человек в рамках расследования предполагаемых коррупционных схем.
По версии следствия, бывший глава государства, используя служебное положение и действуя совместно с близкими лицами, мог выводить ценные объекты из государственной собственности и приобретать их по ценам значительно ниже рыночных.
Следствие изучает несколько эпизодов. Среди них - сделки с земельными участками и недвижимостью в Ереване, а также с курортным комплексом "Капутак Севан".
Часть активов, по данным правоохранителей, оформлялась через связанные компании и родственников экс-президента.
Какие суммы изучает следствие
Отдельно правоохранители проверяют денежные переводы, которые поступали на имя сына Кочаряна в 2001–2019 годах.
Речь идет примерно о 144 млрд драмов, 309 млн долларов, 77 млн евро и 18 млн российских рублей.
Кроме того, следствие устанавливает обстоятельства приобретения более 30 объектов недвижимости в Армении и за рубежом.
Для предотвращения возможного отчуждения активов инициированы меры по их аресту.
Что произошло с Кочаряном
Ранее правоохранители провели следственные действия в объектах, связанных с семьей Кочаряна, включая клуб "Оранж Фитнес" и развлекательный центр "Плей Сити". Также сообщалось об обысках и других процессуальных действиях.
Антикоррупционный комитет подчеркивает, что расследование продолжается, а приведенные сведения относятся к версии предварительного следствия.
Напоминаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в ближайшее время может начать официальный процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. По его словам, после подачи заявки, получения ответа от Брюсселя и формирования дорожной карты власти намерены провести общенациональный референдум по вопросу членства в ЕС.