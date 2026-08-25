В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна задержали в рамках уголовного производства о предполагаемом незаконном выводе государственной недвижимости и активов. Вместе с ним задержаны еще пять человек, среди которых его сын Седрак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NEWS.am .

Что известно о деле

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании шести человек в рамках расследования предполагаемых коррупционных схем.

По версии следствия, бывший глава государства, используя служебное положение и действуя совместно с близкими лицами, мог выводить ценные объекты из государственной собственности и приобретать их по ценам значительно ниже рыночных.

Следствие изучает несколько эпизодов. Среди них - сделки с земельными участками и недвижимостью в Ереване, а также с курортным комплексом "Капутак Севан".

Часть активов, по данным правоохранителей, оформлялась через связанные компании и родственников экс-президента.

Какие суммы изучает следствие

Отдельно правоохранители проверяют денежные переводы, которые поступали на имя сына Кочаряна в 2001–2019 годах.

Речь идет примерно о 144 млрд драмов, 309 млн долларов, 77 млн евро и 18 млн российских рублей.

Кроме того, следствие устанавливает обстоятельства приобретения более 30 объектов недвижимости в Армении и за рубежом.

Для предотвращения возможного отчуждения активов инициированы меры по их аресту.

Что произошло с Кочаряном

Ранее правоохранители провели следственные действия в объектах, связанных с семьей Кочаряна, включая клуб "Оранж Фитнес" и развлекательный центр "Плей Сити". Также сообщалось об обысках и других процессуальных действиях.

Антикоррупционный комитет подчеркивает, что расследование продолжается, а приведенные сведения относятся к версии предварительного следствия.