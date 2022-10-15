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Вірменія запропонувала Азербайджану провести комісію з делімітації кордону

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Константин Широкун

Уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Вірменія запропонувала Азербайджану провести засідання комісій з делімітації та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі", - заявив Пашинян.

Раніше секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрілися у Білому домі 28 вересня. Вони домовилися до кінця року провести делімітацію кордону та укласти договір про мир.

Раніше ми писали, що Євросоюз відправить місію щодо встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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