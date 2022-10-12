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Євросоюз направить місію на кордон Вірменії та Азербайджану

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Астана, Середа 12 жовтня 2022 17:25
Євросоюз направить місію на кордон Вірменії та Азербайджану Фото: Арарат Мірзоян, голова МЗС Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз ухвалив рішення про відправку місії зі встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яку наводить ТАСС.

"З ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та представника Євросоюзу Шарля Мішеля була зустріч у Празі, там було досягнуто готовності про те, що місія Євросоюзу відвідає Вірменію, щоб дізнатися факти, потім у них, напевно, буде доповідь", - заявив голова дипломатичного відомства Вірменії.

При цьому він зазначив, що "Євросоюз вже має рішення відправити таку місію з розслідування фактів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

Також ми писали, що Європейський Союз направить "громадянську місію" до Вірменії. Її завданням буде допомогти у делімітації кордону.

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