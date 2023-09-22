ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія закликала ООН направити миротворців у Карабах

П'ятниця 22 вересня 2023 03:51
UA EN RU
Вірменія закликала ООН направити миротворців у Карабах Фото: Вірменія закликала ООН направити миротворців у Карабах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вірменія звернулася до Ради безпеки ООН із пропозицією направити миротворчий контингент ООН у Нагірний Карабах.

Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Раді безпеки ООН.

"Закликаю створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом ООН забезпечували стабільність та безпеку в Нагірному Карабаху. Закликаю негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою здійснення моніторингу прав людини, гуманітарної ситуації та положення з безпекою", - заявила глава . .

За його словами, також необхідно вивести з населених пунктів Карабаху представників армії та правоохоронних органів Азербайджану, щоб "виключити паніку та провокації".

У той же час, глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у ході засідання заявив, що Баку діяв у Карабаху відповідно до статуту ООН.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

У результаті операція Азербайджану завершилася за день.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения Нагорный Карабах Азербайджан
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни