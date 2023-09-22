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Армения призвала ООН направить миротворцев в Карабах

Пятница 22 сентября 2023 03:51
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Армения призвала ООН направить миротворцев в Карабах Фото: Армения призвала ООН направить миротворцев в Карабах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армения обратилась к Совету безопасности ООН с предложением направить миротворческий контингент ООН в Нагорный Карабах.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Совбезе ООН.

"Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - заявил глава МИД Армении.

По его словам, также необходимо вывести из населенных пунктов Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы "исключить панику и провокации".

В то же время, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания заявил, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с уставом ООН.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию. За это народ выступил с жесткой критикой власти, в том числе премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты.

В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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