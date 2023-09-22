Армения призвала ООН направить миротворцев в Карабах
Армения обратилась к Совету безопасности ООН с предложением направить миротворческий контингент ООН в Нагорный Карабах.
Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Совбезе ООН.
"Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - заявил глава МИД Армении.
По его словам, также необходимо вывести из населенных пунктов Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы "исключить панику и провокации".
В то же время, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания заявил, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с уставом ООН.
Что предшествовало
Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.
Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию. За это народ выступил с жесткой критикой власти, в том числе премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты.
В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.
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