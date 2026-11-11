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Вірменія втратила право голосу в ОДКБ з подання Росії

17:36 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: засідання ОДКБ (Getty Images)

Країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з подання Росії позбавили Вірменію права голосу в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Вірменія втратила голос в ОДКБ

За словами Пєскова, рішення ухвалили після багаторічного бойкоту з боку Єревану.

"У зв'язку з тим, що Вірменія не виконувала своїх зобов'язань уже кілька років, керуючись статутом організації, було запропоновано та вирішено позбавити Вірменію права голосу", - каже він.

Також Вірменія втратила право призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ, додав Пєсков.

Раніше РБК-Україна писало, що на тлі зближення Вірменії із Заходом у Росії заговорили про можливі наслідки такого курсу та провели паралелі з українським сценарієм. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Він цинічно додав, що найстрашніше, що може статися з Вірменією, - це її перетворення на нову Україну.

Крім того, у вересні Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно посперечалися через зовнішньополітичний курс Єревана.

Путін закликав Єреван визначитися між ЄС та ЄАЕС і попередив про можливі наслідки для членства в союзі. Пашинян заявив, що закон про початок процесу вступу до ЄС не порушує зобов'язань Вірменії перед Росією та ЄАЕС.

Також стало відомо, що у затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026-2031 роки РФ як стратегічний союзник не згадується.

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