Вірменія візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні

Зближення Вірменії із Заходом

Нагадаємо, Вірменія почала зближуватися з країнами Заходу після того, як Росія не діяла під час того, як Азербайджан встановлював свій контроль над Нагірним Карабахом у 2023 році.

На цьому фоні Єреван почав обговорювати вступ до Європейського союзу, а також вихід із Організації договору про колективну безпеку.

Більш детально про зміну курсу Вірменії на Захід - у матеріалі РБК-Україна.

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